Для чего осуществляют районирования?

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Существует два вида районирования — однородное и узловое, различающиеся принципами, последовательностью проведения и результата Виды районирования Однородное районирование. Оно нацелено на поиск одинаковых районов. Сходные объекты могут быть объединены в одну группу двумя способами — объединением и делением, что, в целом, соответствует двум способам познания — индуктивному и дедуктивному. Объединение схожих по одному или нескольким признакам территорий позволяет выделить синтетические районы; этот вид районирования называется «районирование снизу». Он используется для изучения географического разнообразия относительно небольших по площади территорий. Районирование «снизу» начинается с выбора показателей, по которым будет проводиться выделение, разграничение и осмысление районов. При «районировании сверху»(выделение аналитических районов), проводимом на обширных территориях, в масштабах всего Земного шара существование и наличие районов принимается априори. Задача исследователя сводится к выбору признаков, наиболее полно отражающих разграничение районов и их дальнейшее деление. Последовательность выделения районов При однородном районировании районы могут выделяться как по одному признаку (однопризнаковое районирование), так и по нескольким признакам (многопризнаковое районирование). Если мы проводим однопризнаковое районирование, то, как правило, существует один вариант проведения границы. Если, признаков районирование несколько, то и вариантов размещения границ может быть несколько. Допустим, перед исследователем стоит задача выявить район экологического бедствия. Можно проводить районирование по загрязнению вод, можно по загрязнению почв или по числу роста заболеваний. Границы района, выделенного по загрязнению вод, наверняка точно не совпадут с границами районов загрязнения почв и роста заболеваний. Где же будет находиться эпицентр экологического бедствия? В этом случае используют методы многопризнакового районирования. «Качество» районирования, т. е. соответствие выделенного района поставленным целям во многом зависит от выбора наиболее репрезентативных показателей. На их основе составляется и анализируется матрица статистических данных. Часто используется так называемаяметодика Моуля, согласно которой составляется серия карт для изучаемой территории с границами районов, выделенных по одному признаку, после чего их «накладывают» на общую основу. Там, где границы совпадают, выделяется многопризнаковый район. Учет большого числа признаков и показателей затрудняет выделение районов, т. к. появляются значительные по площади переходные зоны. Границы между узловыми районами Узловое (или функциональное) районированиепредполагает выделение районов в зависимости от интенсивности хозяйственных связей внутри них. Оно выявляет сферы влияния городов, транспортных узлов, предприятий. Каждый узловой район имеет ядро, где отчетливо проявляются все показатели и явления. Интенсивность явления падает от ядра к периферии. Границы района расположены там, где показатели принимают минимальные значения. Поэтому проведение собственно границ при разграничении функциональных районов существенного значения не имеет: вероятные ошибки не скажутся на характеристике района. Принципы районирования.Важнейшим принципом при решении задач практического районирования является егонепрерывность, т. е. каждый объект обязательно должен быть отнесен к какому-либо классу, и в сетке районов не должно быть «белых пятен». Система районов должна распространяться на объекты одинаковой природы, т. е. нельзя включать в одну схему такие принципиально разные объекты, как например, животных и реки, сушу и море, королей и капусту…и т. д. Районирование должно служить конкретной цели, которая определяет набор признаков и число выделяемых районов. От правильного выбора признаков районирования во многом зависит достоверность конечных результатов. Во-первых, признаки должны отражать свойства самих объектов районирования; во-вторых, среди них важно выбрать наиболее существенные, по которым и следует разделять территорию. Показатели, используемые для деления на более «высоких» уровнях, должны иметь более важное значение для целей районирования, чем признаки, используемые на низких уровнях. Конкуренция между торговцами за рыночную территорию в зависимости от транспортных издержек и стоимости товаров Границы между узловыми районамирасполагаются там, где свойства районируемого явления сходят на нет и переходят в свойства смежного района. Для выявления границы между двумя узловыми районами (рыночными зонами) используютсягравитационные модели. Если два рыночных центра имеют одинаковые размеры (по численности населения, по суммарной стоимости предлагаемых товаров и услуг), то граница между их сферами влияния пройдет по середине расстояния между ними. Если центры и их рыночные зоны неравного размера, то граница переместиться в сторону меньшего центра.