Вычислите абсолютные погрешности отдельных измерений

Физика
Вычислите абсолютные погрешности отдельных измерений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подели один результат на другой и умножь на 100 процентов. если результат до 25 процентов значит все нормально. если больше значит тыв где-то ошиб(лась)/(ся)
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