As2o3+h2o=h2as2o4 правильно?
Химия
As2o3+h2o=h2as2o4 правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
As₂O₃ + 3H₂O = 2H₃AsO₃ (ортомышьяковистая кислота)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
По лексическому значению определите слово и запишите его.Обозначьте условия выбора орфограммы <<правописание корней с чередованием ГОР ГАР &g...
Алгебра
Постройте прямую игрек равно минус 3 Икс плюс 5 пользуюсь построение построенным графиком Определите насколько бывает значение функции Если значени...
Литература