Решите уравнение а)6a-3a-2a+45=81 б)7b+4b-10b-37=54

Математика
Решите уравнение а)6a-3a-2a+45=81 б)7b+4b-10b-37=54
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 6a-3a-2a+45=81                б)7b+4b-10b-37=54 a=81-45                                  b=54+37 a=36                                        b=91 Ответ:a=36                            Ответ: b=91
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