Постройте прямую игрек равно минус 3 Икс плюс 5 пользуюсь построение построенным графиком Определите насколько бывает значение функции Если значение аргумента возрастают на 1
Алгебра
Постройте прямую игрек равно минус 3 Икс плюс 5 пользуюсь построение построенным графиком Определите насколько бывает значение функции Если значение аргумента возрастают на 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построим прямую через две точки с координатами (0;5) и (1;2). Т.к коэффициент при х равен (- 3) и прямая проходит под тупым углом к оси ОХ, функция у= -3х+5 убывающая. При х=1, у= -3(1)+5=2, при х=2, у= -3(2)+5= -1. Итак 2-(-1)=3, т.е. функция убывает на 3.
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