Цифры от 9 до 1 записаны в ряд 9 8 7 6 5 4 3 2 1 вставляя между ними знаки арифметических д??йствий и скобки получите число 1974

Математика

Цифры от 9 до 1 записаны в ряд 9 8 7 6 5 4 3 2 1 вставляя между ними знаки арифметических д??йствий и скобки получите число 1974

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