Желательно , 2 пожайлуста , а если для вас легко , можете помочь и 1 , я проверю себя ) ??пасибо большое
Математика
Желательно , 2 пожайлуста , а если для вас легко , можете помочь и 1 , я проверю себя ) ??пасибо большое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) А (4b)(2c^2/5a)=(8bc^2)/5a Б (Х-2у)/2у В 3/(2(4m-n))=3/(8m-2n) Г {(У+6)/(у-6)^2}*{у^2(у-6)/6(у+6)}=(у-6)/6у^2 Задание 2. А ...={(4ab+4a^2-4ab)/b(a-b)}*{(a-b)^2/4a^2}= (4a^2/b(a-b))*((a-b)^2/4a^2)=(a-b)/b Б ...=(х^2+у^2-(х-у)(х-у))/(х^2-у^2)*(х^2-у^2)/ху= (Х^2+у^2-(х^2-ху-ху+у^2))/ху= (Х^2+у^2-х^2+2ху-у^2)/ху=2ху/ху=2
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