Желательно , 2 пожайлуста , а если для вас легко , можете помочь и 1 , я проверю себя ) ??пасибо большое

Математика

Желательно , 2 пожайлуста , а если для вас легко , можете помочь и 1 , я проверю себя ) ??пасибо большое

Автор: Гость