У простите выражения. √24^2n+1/3^2n-1*2^6n-1 Если что то это ве под корнем!!

Алгебра
У простите выражения. √24^2n+1/3^2n-1*2^6n-1 Если что то это ве под корнем!!
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