ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Первый кусок сплава массой x г. содержит 60% олова, а второй кусок сплава массой y г. содержит 40% олова. Определите процентное содержание олова в новом сплаве, полученном сплавлением этих кусков.

Алгебра

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Первый кусок сплава массой x г. содержит 60% олова, а второй кусок сплава массой y г. содержит 40% олова. Определите процентное содержание олова в новом сплаве, полученном сплавлением этих кусков.

Автор: Гость