ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Первый кусок сплава массой x г. содержит 60% олова, а второй кусок сплава массой y г. содержит 40% олова. Определите процентное содержание олова в новом сплаве, полученном сплавлением этих кусков.
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Первый кусок сплава массой x г. содержит 60% олова, а второй кусок сплава массой y г. содержит 40% олова. Определите процентное содержание олова в новом сплаве, полученном сплавлением этих кусков.
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Гость:
0,6x+0.4y !!!!!!!!!!!
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