Выбрать правильный ответ. Гетерозис проявляется: а) повышением производительности гибрида; б)повышением плодородия гибрида; в) выводом новой природы, сорта; г)повышением «жизненной силы»

Биология
Выбрать правильный ответ. Гетерозис проявляется: а) повышением производительности гибрида; б)повышением плодородия гибрида; в) выводом новой природы, сорта; г)повышением «жизненной силы»
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Гость:
Повышение плодородия гибрида
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