Чо больше 1 км или 500м
Математика
Чо больше 1 км или 500м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше 1 километр Так как 1 километр это 1000 метров 1000>500
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