Функция задана формулой y=5-2x в квадрате Найдите: y(3)= y(-1/4)=
Алгебра
Функция задана формулой y=5-2x в квадрате Найдите: y(3)= y(-1/4)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y(3)= 5-2*9=5-18=-13 y(-1/4)=5-2*1/16=5-1/8=4 7/8
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