Выполни действия: 1)5т63кг+937кг-2т9ц 2)3кг12г-185г+12кг720г 3)7кг300г•8 4)4ц25кг:5
Математика
Выполни действия: 1)5т63кг+937кг-2т9ц 2)3кг12г-185г+12кг720г 3)7кг300г•8 4)4ц25кг:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т = 1000 кг 1ц = 100 кг 1кг = 1000 г
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