Составьте текст чтобы 1 предложение было "Ветер всхлипывал, словно дитя, за углом потемневшего дома" пожалуйста.

Гость: Гость:

Ветер всхлипывал, словно дитя, за углом потемневшего дома. Покачивая деревья, с которых опали почти все листья. Ведь стояла глубокая осень. Моросил дождь, капли которого издавали звуки по крыше, при этом мешая кому-то уснуть. Луна уже освещала не настолько ярко как летом. Да и звёзды казались тусклыми. Но всё это не пугало меня,ведь я сидел в своей тёплой квартире и наблюдал.