Что такое басня, когда она появилась, о чем рассказывают басни и что высмеивают?

Литература
Что такое басня, когда она появилась, о чем рассказывают басни и что высмеивают?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня-Краткий иносказательный нравоучительный рассказ, стихотворение. Появилась- ообще-то первым известным истории баснописцем был древний грек Ззоп О чём- в баснях рассказывают про действий,тип задания.высмеивают плохие качества человекa(лень,жадность и т.п)  Что высмеивают- лесть •ложь •глупость •лень •безнравственность •невежество •хвастовство Чему учат басни: •дружбе •трудолюбию •усердию •честности •доброте •отзывчивости •благородству •благодарности •добывать знания
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