Плез сделате побыстрей!!! Срочно надо!!!Выпишите из любого произведения описание к??мнаты!!!
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Плез сделате побыстрей!!! Срочно надо!!!Выпишите из любого произведения описание к??мнаты!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах – истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим бывало поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили(произведение Муму)
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