В магазин привезли виноград В первый день,магазин продал 60 кг винограда Во втор??й день, 58 кг А в третий день, 67 % винограда,что было изначально Вопрос,сколько кг винограда привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли виноград В первый день,магазин продал 60 кг винограда Во втор??й день, 58 кг А в третий день, 67 % винограда,что было изначально Вопрос,сколько кг винограда привезли в магазин?

Автор: Гость