В магазин привезли виноград В первый день,магазин продал 60 кг винограда Во втор??й день, 58 кг А в третий день, 67 % винограда,что было изначально Вопрос,сколько кг винограда привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли виноград В первый день,магазин продал 60 кг винограда Во втор??й день, 58 кг А в третий день, 67 % винограда,что было изначально Вопрос,сколько кг винограда привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+58=118кг(продали за 2 дня) 118-33%=79.06кг(продали за 3 день) 118+79.06=197.06(привезли в магазин) Ответ-197.06кг привезли в магазин.
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