Материальная точка массой 1 кг двигалась по поямой и под действием силы в 20 Н изменила свою скорость на 40м/с. За какое это произошло?

Физика

Материальная точка массой 1 кг двигалась по поямой и под действием силы в 20 Н изменила свою скорость на 40м/с. За какое это произошло?

Автор: Гость