Материальная точка массой 1 кг двигалась по поямой и под действием силы в 20 Н изменила свою скорость на 40м/с. За какое это произошло?
Физика
Материальная точка массой 1 кг двигалась по поямой и под действием силы в 20 Н изменила свою скорость на 40м/с. За какое это произошло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/20/1 = 2 (секунды).
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