К сумме чисел 24 и 18 прибавь разность чисел 53 и 27
Математика
К сумме чисел 24 и 18 прибавь разность чисел 53 и 27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(24+18)+(53-27)=68 Ответ 68
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ex. 78. Complete the sentences. Use I think I’ll … or I don’t think I’ll and verbs: buy, go, have, play. 1. It’s cold … out. 2. I’m hungry. I...
Математика
В магазин привезли виноград В первый день,магазин продал 60 кг винограда Во втор??й день, 58 кг А в третий день, 67 % винограда,что было изна...
Математика
Решение задачи занятия в школе начинаются в8ч, а заканчиваются в 11ч 20мин.сколько м??нут длятся занятия?
Математика
Из 40 учащихся 5 класса каждый либо ходит на 3 кружка, либо на 1 или вообще никуда не ходит. 33 ходят на кружок математике, 21 на кружок по дизайну...