Ex. 78. Complete the sentences. Use I think I’ll … or I don’t think I’ll and verbs: buy, go, have, play. 1. It’s cold … out. 2. I’m hungry. I think … something to eat. 3. I feel tired. I don’t … tennis. 4. This camera is...
Английский язык
Ex. 78. Complete the sentences. Use I think I’ll … or I don’t think I’ll and verbs: buy, go, have, play. 1. It’s cold … out. 2. I’m hungry. I think … something to eat. 3. I feel tired. I don’t … tennis. 4. This camera is too expensive. I … it.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. I don't think I'll go 2.I think I'll buy 3.I don't think I'll play 4.I don't think I'll have
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