Цифры каких систем счисления приведены на рисунке?
Информатика
Цифры каких систем счисления приведены на рисунке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десятичная система счисления (это цифры от 0 до 9) и шестнадцатеричная система счисления (буквы от A до F)
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