Цифры каких систем счисления приведены на рисунке?

Информатика
Цифры каких систем счисления приведены на рисунке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десятичная система счисления (это цифры от 0 до 9) и шестнадцатеричная система счисления (буквы от A до F) 
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