1.упростите дробь и найдите ее значения при m=5,n=-5, m^2+2mn+n2/m-n 2.Найдите область функц??и y=2-4x/5-x

Алгебра

1.упростите дробь и найдите ее значения при m=5,n=-5, m^2+2mn+n2/m-n 2.Найдите область функц??и y=2-4x/5-x

Автор: Гость