1.упростите дробь и найдите ее значения при m=5,n=-5, m^2+2mn+n2/m-n 2.Найдите область функц??и y=2-4x/5-x

Алгебра
1.упростите дробь и найдите ее значения при m=5,n=-5, m^2+2mn+n2/m-n 2.Найдите область функц??и y=2-4x/5-x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(M^2+2mn+n^2)/m-n=((m+n)^2)/(m-n)=((5+(-5))^2)/(5-(-5))= 0/10=0
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