Ответить на 4 вопрос (зарисовать), и указать чем руководствовались для определения направления векторов
Физика
Ответить на 4 вопрос (зарисовать), и указать чем руководствовались для определения направления векторов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула напряженности поля бесконечной плоскости E = σ / (2*ε₀) E₁ = σ₁ / (2*ε₀) = 2*σ₂ / (2*ε₀) E₂ = σ₂ / (2*ε₀) Вертикальная плоскость заряжена положительно сл-но линии напряженности выходят параллельно из плоскости Горизонтальная плоскость заряжена отрицательно сл-но лини напряженности входят параллельно в плоскость Результирующее поле формируется согласно принципу суперпозиции полей, как геометрическая сумма векторов напряженности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составьте текст чтобы 1 предложение было "Ветер всхлипывал, словно дитя, за углом потемневшего дома" пожалуйста.
Литература
Математика
Токарь и ученик изготовили 142 детали Токарь работал 12 ч и изготавливал 15 деталей в час.сколько деталий в час изготавливал ученик если он работал...
Физика