3 в степени -1-х=1/3 степени 2х+3 пожалуйста можно с обьяснением
Алгебра
3 в степени -1-х=1/3 степени 2х+3 пожалуйста можно с обьяснением
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