Укажите словосочетания с действительными причастиями. Ответ: ▀играющий ребен??к ▀посаженное дерево ▀посадивший дерево ▀играющий с друзьями

Русский язык
Укажите словосочетания с действительными причастиями. Ответ: ▀играющий ребен??к ▀посаженное дерево ▀посадивший дерево ▀играющий с друзьями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играющий ребенок,играющий с друзьями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Функция задана формулой y=5-2x в квадрате Найдите: y(3)= y(-1/4)=
Ответить
Алгебра
1.упростите дробь и найдите ее значения при m=5,n=-5, m^2+2mn+n2/m-n 2.Найдите область функц??и y=2-4x/5-x
Ответить
Литература
Что такое потешить значение слова
Ответить
Физика
Ответить на 4 вопрос (зарисовать), и указать чем руководствовались для определения направления векторов
Ответить
Математика
Выполни действия: 1)5т63кг+937кг-2т9ц 2)3кг12г-185г+12кг720г 3)7кг300г•8 4)4ц25кг:5
Ответить