Укажите словосочетания с действительными причастиями. Ответ: ▀играющий ребен??к ▀посаженное дерево ▀посадивший дерево ▀играющий с друзьями
Русский язык
Укажите словосочетания с действительными причастиями. Ответ: ▀играющий ребен??к ▀посаженное дерево ▀посадивший дерево ▀играющий с друзьями
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Играющий ребенок,играющий с друзьями
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