3 киосках утром было 157 журналов Когда в первом киоске продали 15 журналов во втором 21 в третьем 19 тоже знала в киосках осталось поровну Сколько журналов было в каждой киоске утром?

Математика

3 киосках утром было 157 журналов Когда в первом киоске продали 15 журналов во втором 21 в третьем 19 тоже знала в киосках осталось поровну Сколько журналов было в каждой киоске утром?

Автор: Гость