3 киосках утром было 157 журналов Когда в первом киоске продали 15 журналов во втором 21 в третьем 19 тоже знала в киосках осталось поровну Сколько журналов было в каждой киоске утром?
Математика
3 киосках утром было 157 журналов Когда в первом киоске продали 15 журналов во втором 21 в третьем 19 тоже знала в киосках осталось поровну Сколько журналов было в каждой киоске утром?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - журналов в каждом киоске после продажи 3х+15+21+19=157 3х+55=157 3х=157-55 3х=102 х=102/3 х=34 34+15=49 - было журналов в 1м киоске 34+21=55 - во втором киоске 34+19=53 - в третье киоске
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