Как вычислить атмосферное давление на вершине горы эверест ,если высота 8848метров,
География
Как вычислить атмосферное давление на вершине горы эверест ,если высота 8848метров,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нормальном атмосферном давлении у подножья. на вершине 250-255 мм рт ст
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