В чем специфика web-2 сервисов?
Информатика
В чем специфика web-2 сервисов?
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Агрегирование и синдикация информации; наполнение сайта; дизайн
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