Что такое стол?Термин.
Русский язык
Что такое стол?Термин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стол — мебельное изделие, имеющее приподнятую горизонтальную поверхность, предназначенную для размещения на ней предметов и (или) для выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и др.
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