Помогите пожалуйста решить систему неравенств : 2x-3 меньше либо = 0 и -7x+2 меньше -5 ( З??ранее спасибо )

Алгебра

Помогите пожалуйста решить систему неравенств : 2x-3 меньше либо = 0 и -7x+2 меньше -5 ( З??ранее спасибо )

Автор: Гость