Помогите пожалуйста решить систему неравенств : 2x-3 меньше либо = 0 и -7x+2 меньше -5 ( З??ранее спасибо )

Алгебра
Помогите пожалуйста решить систему неравенств : 2x-3 меньше либо = 0 и -7x+2 меньше -5 ( З??ранее спасибо )
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