Запиши названия надземной (а) и подземной (б) систем органов растительного организма.
Биология
Запиши названия надземной (а) и подземной (б) систем органов растительного организма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надземная часть -это корень(корневая система),а подземная часть -это побег,который состоит из листьев,стебля и почек.
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