Прочитай текст и определи главную мысль
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Прочитай текст и определи главную мысль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где текст? надо картинку вставить или хотя бы написать его..
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