Тело брошено со скоростью v0 = 10,0 м/с под углом 45 к горизонту. Силы сопротивления воздуха не учитывать. Скорость в верхней точке траектории равна (в м/с) равна. Результат округлите до целых.

Физика
Тело брошено со скоростью v0 = 10,0 м/с под углом 45 к горизонту. Силы сопротивления воздуха не учитывать. Скорость в верхней точке траектории равна (в м/с) равна. Результат округлите до целых.
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