По лексическому значению определите слово и запишите его.Обозначьте условия выбора орфограммы lt;lt;правописание корней с чередованием ГОР ГАР gt;gt;. 1)Погаснуть,перестать гореть 2)смуглый от загара 3)болезненное состояние при...
Русский язык
По лексическому значению определите слово и запишите его.Обозначьте условия выбора орфограммы lt;lt;правописание корней с чередованием ГОР ГАР gt;gt;. 1)Погаснуть,перестать гореть 2)смуглый от загара 3)болезненное состояние при отравлении угарным газом 4)начинать поддаваться действию огня 5)тёмный ,СМУглый цвет кожи приобретённый в результате нахождение на солнце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сгореть, загорелый, угореть, загораться, загар. (выделяем корень гор или гар, ставим ударение.. Под ударением пишется гар, без ударения - гор)
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Русский язык
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