По лексическому значению определите слово и запишите его.Обозначьте условия выбора орфограммы lt;lt;правописание корней с чередованием ГОР ГАР gt;gt;. 1)Погаснуть,перестать гореть 2)смуглый от загара 3)болезненное состояние при...

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По лексическому значению определите слово и запишите его.Обозначьте условия выбора орфограммы lt;lt;правописание корней с чередованием ГОР ГАР gt;gt;. 1)Погаснуть,перестать гореть 2)смуглый от загара 3)болезненное состояние при отравлении угарным газом 4)начинать поддаваться действию огня 5)тёмный ,СМУглый цвет кожи приобретённый в результате нахождение на солнце

Автор: Гость