Какое атмосферное давление на вершине горы Эверест (Джомолунгма), если у подножия оно нормальное?плиззззззз
География
Какое атмосферное давление на вершине горы Эверест (Джомолунгма), если у подножия оно нормальное?плиззззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление на вершине составляет 326 мбар
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