Какое атмосферное давление на вершине горы Эверест (Джомолунгма), если у подножия оно нормальное?плиззззззз

География

Какое атмосферное давление на вершине горы Эверест (Джомолунгма), если у подножия оно нормальное?плиззззззз

Автор: Гость