У юли было несколько открыток она купила ещё 4 у неё стало 12 открыток сколько открыток было у юли до покупки?

Математика

У юли было несколько открыток она купила ещё 4 у неё стало 12 открыток сколько открыток было у юли до покупки?

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