У юли было несколько открыток она купила ещё 4 у неё стало 12 открыток сколько открыток было у юли до покупки?
Математика
У юли было несколько открыток она купила ещё 4 у неё стало 12 открыток сколько открыток было у юли до покупки?
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Решение: 12-4=8 (шт) Ответ: 8 открыток было у Юли.
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