Какие функции выполняют органоид клетки

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Смотря какие органоиды! Плазматическая мембрана защищает клетки, соединяет их, транспортирует полезные вещества. Оболочка выполняет функцию каркаса, защиты и транстпорта. Цитоплазма является средой клетки, также транспорт. Эндоплазматическая сеть образует вещества, опять же транспорт. Аппарат Гольджи - запасает полезные вещества и сортирует их, опять транспорт. Лизосомы переваривают полезные вещества, уничтожают отслужившие органоиды и клетки. Рибосомы собирают сложные молекулы белков. Митохондрии накапливают энергию. Пластиды (хлоропласты) - фотосинтез. Вакуоль запасает воду и питательные вещества, клеточный центр - деление клетки. Ядро - хранит и передает наследственную инфформацию.