В школе всего 240 детей. Из них девочек на 20 больше, чем мальчиков. Сколько в школе мальчиков и девочек?

Математика

В школе всего 240 детей. Из них девочек на 20 больше, чем мальчиков. Сколько в школе мальчиков и девочек?

Автор: Гость