В школе всего 240 детей. Из них девочек на 20 больше, чем мальчиков. Сколько в школе мальчиков и девочек?
Математика
В школе всего 240 детей. Из них девочек на 20 больше, чем мальчиков. Сколько в школе мальчиков и девочек?
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