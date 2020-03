Как это сделать? Задача C. lt;Произведениеgt; Входной файл: input.txt Выходной файл: output.txt Ограничение по времени: 1 секунда на тест Постановка задачи Умение быстро и точно перемножать натуральные числа является отли...

Гость: Гость:

//PascalABC.NET 3.2 сборка 1318 Var t:text; i,j,n,val:integer; p:BigInteger; begin p:=1; assign(t,'input.txt'); reset(t); readln(t,n); for i:=1 to n do begin read(t,val); p:=val*p; end; close(t); assign(t,'output.txt'); rewrite(t); write(t,p); close(t); end. Пример содержимого input.txt: 5 1 2 3 4 5 Пример содержимого output.txt: 120