Как это сделать? Задача C. lt;Произведениеgt; Входной файл: input.txt Выходной файл: output.txt Ограничение по времени: 1 секунда на тест Постановка задачи Умение быстро и точно перемножать натуральные числа является отли...
Информатика
Как это сделать? Задача C. lt;Произведениеgt; Входной файл: input.txt Выходной файл: output.txt Ограничение по времени: 1 секунда на тест Постановка задачи Умение быстро и точно перемножать натуральные числа является отличительной особенностью истинного программиста. Ваша задача - вычислить произведение заданной последовательности натуральных чисел. Формат входных данных Во входном файле записано целое число N (1 lt;= N lt;= 1000) и N целых чисел X1, X2, ..., XN (1 lt;= Xi lt;= 1000000). Формат выходных данных Запишите в выходной файл произведение чисел X1, X2, ..., XN. Примеры входных и выходных данных input.txt 2 15 20 output.txt 300 input.txt 3 1000 1000 1000 output.txt 1000000000 input.txt 5 200 1000 3000 1000 500 output.txt 300000000000000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET 3.2 сборка 1318 Var t:text; i,j,n,val:integer; p:BigInteger; begin p:=1; assign(t,'input.txt'); reset(t); readln(t,n); for i:=1 to n do begin read(t,val); p:=val*p; end; close(t); assign(t,'output.txt'); rewrite(t); write(t,p); close(t); end. Пример содержимого input.txt: 5 1 2 3 4 5 Пример содержимого output.txt: 120
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