Как это сделать? Задача C. lt;Произведениеgt; Входной файл: input.txt Выходной файл: output.txt Ограничение по времени: 1 секунда на тест Постановка задачи Умение быстро и точно перемножать натуральные числа является отли...

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Как это сделать? Задача C. lt;Произведениеgt; Входной файл: input.txt Выходной файл: output.txt Ограничение по времени: 1 секунда на тест Постановка задачи Умение быстро и точно перемножать натуральные числа является отличительной особенностью истинного программиста. Ваша задача - вычислить произведение заданной последовательности натуральных чисел. Формат входных данных Во входном файле записано целое число N (1 lt;= N lt;= 1000) и N целых чисел X1, X2, ..., XN (1 lt;= Xi lt;= 1000000). Формат выходных данных Запишите в выходной файл произведение чисел X1, X2, ..., XN. Примеры входных и выходных данных input.txt 2 15 20 output.txt 300 input.txt 3 1000 1000 1000 output.txt 1000000000 input.txt 5 200 1000 3000 1000 500 output.txt 300000000000000

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