Как называется информация получаемая человеком с помощью органов чувств?
Информатика
Как называется информация получаемая человеком с помощью органов чувств?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное это мозг ведь получает информацию
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