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Дробь 1/3 перевести в действительное число
Математика
Дробь 1/3 перевести в действительное число
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3=3:1=1 вот весь ответ.
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