Определите число которое не является делителелем числа 108 A) 1 B) 54 C) 7 D) 9 E) 2
Математика
Определите число которое не является делителелем числа 108 A) 1 B) 54 C) 7 D) 9 E) 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108:1=108 108:54=2 108:7=15 3/7 (не делится без остатка 3/7) 108:9=12 108:2=54 Ответ: С) 108 на 7 не делится без остатка остаток 3/7
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