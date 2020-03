Нельзя преобразовать тип integer к char. Как это исправить? Var F, L, R, S : char; a, b : integer; begin a :=0; b :=0; F :=1; L :=0; R :=0; S :=0; Assign(input,'input.txt'); Reset(input); Assign(output,'output.txt'...

Гость: Гость:

//Не смотрел Ваш код, просто моё видение решения задачи //PascalABC.NET 3.2 сборка 1318 Var t:text; x,y,i,j:integer; s:string; c:char; world:array[1..4] of char=('E','S','W','N'); begin j:=1; c:='E'; assign(t,'input.txt'); reset(t); read(t,s); close(t); i:=1; while s[i]<>'S' do begin if s[i]='R' then begin if c='N' then j:=1 else inc(j); c:=world[j]; end; if s[i]='L' then begin if c='E' then j:=4 else dec(j); c:=world[j]; end; if s[i]='F' then case c of 'E':inc(x); 'S':dec(y); 'W':dec(x); 'N':inc(y); end; inc(i); end; assign(t,'output.txt'); rewrite(t); write(t,x,' ',y); close(t); end. Пример содержимого input.txt: FLFS Пример содержимого output.txt: 1 1