Могла ли пальма предугадать свою судьбу? Допустим, да. Поменяла бы она тогда свои планы?Напишите об этом свои предложения в жанре сказки или эссе.
Литература
Могла ли пальма предугадать свою судьбу? Допустим, да. Поменяла бы она тогда свои планы?Напишите об этом свои предложения в жанре сказки или эссе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Себя на место пальмы поставь, что бы ты сделала и почему? Стремилась бы к своей цели, не взирая ни на что, карабкаясь вверх, за мечтой, ставя это смыслом жизни. Или как все смирилась бы с обыденностью и правилами, приняла общий расклад и спокойно существовала бы дальше. Может тогда она и не выросла бы, а так и умерла толстой как кактус ))). Что тебе ближе и почему? Не всегда результат оправдывает в полной мере ожидания, но если нет стремления к чему либо, результата не будет никакого.
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