Расскажите про моржа не очень трудное 4 класс. 5-10 предложений !

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Размеры моржей поражают воображение: в длину самцы достигают 3-4,5 м, самки 2,6-3,6 м, вес самцов 1,5-1,8 т, самки намного мельче, их масса «всего» 700-800 кг. Внешне морж больше похож на ушастых тюленей. Его невероятно массивное тело обладает неожиданной для такого гиганта пластичностью и подвижностью, свойственной именно морским котикам и львам. Морж — самый крупный представитель ластоногих в Северном полушарии, мировое первенство в размерах он уступает лишь морским слонам из Южного полушария. В систематическом отношении морж представляет собой промежуточное звено между ушастыми тюленями (морскими котиками и морскими львами) и настоящими тюленями и является единственным видом в семействе моржовых.