Расскажите про моржа не очень трудное 4 класс. 5-10 предложений !

Окружающий мир
Расскажите про моржа не очень трудное 4 класс. 5-10 предложений !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размеры моржей поражают воображение: в длину самцы достигают 3-4,5 м, самки 2,6-3,6 м, вес самцов 1,5-1,8 т, самки намного мельче, их масса «всего» 700-800 кг. Внешне морж больше похож на ушастых тюленей. Его невероятно массивное тело обладает неожиданной для такого гиганта пластичностью и подвижностью, свойственной именно морским котикам и львам.  Морж — самый крупный представитель ластоногих в Северном полушарии, мировое первенство в размерах он уступает лишь морским слонам из Южного полушария. В систематическом отношении морж представляет собой промежуточное звено между ушастыми тюленями (морскими котиками и морскими львами) и настоящими тюленями и является единственным видом в семействе моржовых.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие отличия есть между дворянством средневековья и нового времени?
Ответить
Українська мова
Складiть сенкан зi словом Кобзар
Ответить
Математика
Дробь 1/3 перевести в действительное число
Ответить
Математика
3 X - 6,4МЕНЬШЕ 9,2+X
Ответить
Математика
7,25х-х=9,375 пожалуйста помогите решить уравнение 6 класс
Ответить