Из каких нижепредложенных растений выберете те растения, стволы которых содержат межклеточное пространство. 1. Одуванчик 2.Ряска 3.Подорожник 4.Элодея

Биология

Из каких нижепредложенных растений выберете те растения, стволы которых содержат межклеточное пространство. 1. Одуванчик 2.Ряска 3.Подорожник 4.Элодея

Автор: Гость