Какого числа и месяца лужи покрылись льдом, когда закончился листопад у берёз, лип ,других деревьев каких
Окружающий мир
Какого числа и месяца лужи покрылись льдом, когда закончился листопад у берёз, лип ,других деревьев каких
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10.11.16- вот число когда выпал первый снег и я не понила твоё задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Из каких нижепредложенных растений выберете те растения, стволы которых содержат межклеточное пространство. 1. Одуванчик 2.Ряска 3.Подорожн...
Алгебра
Дан квадрат со стороной 4, необходимо разрезать его на 3 прямоугольника так, чтобы ??умма периметров этих прямоугольников равнялась 26 НЕ 25 А 26
Математика
Информатика
Нельзя преобразовать тип integer к char. Как это исправить? Var F, L, R, S : char; a, b : integer; begin a :=0; b :=0; F :=1; L :=0...