Какого числа и месяца лужи покрылись льдом, когда закончился листопад у берёз, лип ,других деревьев каких

Окружающий мир
Какого числа и месяца лужи покрылись льдом, когда закончился листопад у берёз, лип ,других деревьев каких
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10.11.16- вот число когда выпал первый снег и я не понила твоё задание
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