Помогите пожалуйста. Даю 65 балов . нужно составить рассказ про должность и значимость человека . Пожалуйста помогите очень надо !

Гость: Гость:

Роль человека как в живой природе, так и в современном социуме очень велика. Человек, возможно, иногда приносит природе некоторые неудобства, но в большей части, он помогает ей. Социум без людей - это не социум. Человек делает множество невероятных открытий и исследований для своей страны, а иногда, и для целого мира! Без людей наш мир был бы пуст и он бы не продвигался ни индустриально, ни экологически.