Прошу помочь срочно!!!
Алгебра
Прошу помочь срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,25*(31√2)² /4=0,25*31²*2/4=0,25*31²/2=0,25*31*31/2=120,125
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