Помогите решить задачу: расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 ча??а. Найдите скорость течения, если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа.

Математика

Помогите решить задачу: расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 ча??а. Найдите скорость течения, если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа.

Автор: Гость