Помогите решить задачу: расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 ча??а. Найдите скорость течения, если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа.

Математика
Помогите решить задачу: расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 ча??а. Найдите скорость течения, если то же расстояние по озеру он может преодолеть за 3 часа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 дели на 3 = 8км\ч - скорость катера в стоячей воде!8 плюс Х(икс) = 24 делёное на 2 = 12, х = 12 - 8 = 4км\ч Ответ:Скорость течения реки 4 км\ч!!
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